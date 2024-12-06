Це найскладніший вид боїв, – боєць описав надзвичайно складні умови битви за Торецьк
На Донецькому напрямку не вщухають бої. Зокрема ворог продовжує штурми міста Торецька і використовує для цього різні тактики.
Детальніше про них розповів 24 Каналу боєць ЗСУ Євген Ієвлєв.
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Росіяни штурмують Торецьк
Ієвлєв розповів, що смуга, яку тримає його підрозділ наразі чи не єдина, де ворог за останній місяць не мав просування.
З великими втратами, повільно, але вони все ж рухаються в напрямку Торецька, Курахового, Покровська, Часового Яру.
Ситуація в Торецьку складна. Найважче завдання – увірватися в перші будівлі, вулиці міста і закріпитися, що ворогові, на превеликий жаль, вдалося,
– повідомив військовослужбовець.
Втім, наразі більшу частину міста контролюють Збройні Сили України.
"Міські бої – це дуже страшна історія. Це не в полі, коли ворог умовно підійшов максимально близько і починає крити твої позиції мінометами. Міські бої – це величезні втрати, що у ворога, що у нас. Три поверхи будівлі можуть бути нашими, а три поверхи не нашими. Міські бої – це дуже важко і саме зараз вони відбуваються в Торецьку",
– сказав Ієвлєв.