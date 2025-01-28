Через знищення бронетехніки Росія все частіше використовує "Лади Жигулі" для штурмів на фронті. Це стало звичною практикою через великі втрати техніки.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на аналітика Forbes Девіда Акса. Втрати росіян у техніці перевищили 15 000 одиниць.

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Штурми на цивільних авто стають нормою для росіян

Зі скороченням запасів бронетехніки, Росія змушена використовувати цивільні автомобілі для штурмів на фронті. Як пояснює аналітик Forbes Девід Акс, на передову найчастіше відправляються "Лади Жигулі" – компактні автомобілі, довжина яких становить менше 5 метрів, а вага – близько однієї тонни. Це стало нормальною практикою для росіян, особливо після того, як втрати бронетехніки перевищили 15 000 одиниць.

Зокрема, коли російські війська вперше почали штурмувати на "Жигулях" восени, це виглядало як винятковий випадок – вважають їхнім використанням ті, хто не мав інших транспортних засобів. Проте зараз, коли запаси бронетехніки та іншої важкої техніки стають дедалі меншими, такі атаки на "Ладах" стали звичними.

Нормалізація нападів на "Ладах" – явна ознака того, що цей переломний момент пройдено. З кожним днем Росія втрачає бронетехніку, і тепер все більше покладається на компактні цивільні автомобілі для доставки військ у бій,

— резюмував Акс.

За його словами, Росія щорічно будує близько 200 нових бойових машин БМП-3 і 90 нових танків Т-90М, однак втрати техніки складають понад 6 000 одиниць на рік. Спочатку Кремль покривав ці втрати, витягуючи старі машини з часів Холодної війни, але тепер навіть ці запаси виснажуються.