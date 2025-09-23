Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
Навіщо створюють новий рід військ?
Андрій Ковальов наголосив, що на четвертому році повномасштабної війни з російськими загарбниками характер бойових дій істотно змінився. З огляду на це ухвалили рішення створити у структурі Збройних Сил України Штурмові війська як окремий рід військ.
Це логічний етап розвитку Збройних Сил в умовах сучасної війни, відповідь на зміну сутності бою. Цей крок однозначно посилив спроможності наших військ, підвищив активність і стійкість оборони та збільшив ефективність контрнаступальних дій,
– пояснив речник Генштабу.
Яка різниця між Штурмовими військами та Десантно-штурмовими військами?
Як зазначив Ковальов між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами існують суттєві відмінності:
- Штурмові війська (ШВ) – це війська швидкого реагування. Вони діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема – наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту.
"Головне завдання – швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони й не призначені для її ведення. Їхнє завдання вести наступальні, штурмові та рейдові дії", – зазначив представник Генштабу.
Також Штурмові війська характеризуються високою мобільністю та автономністю і зазвичай застосовуються у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин в смугах інших бригад, які мають втрати позицій.
У наступі їх можуть застосовувати в складі штурмового батальйону або штурмового полку для прориву оборони чи захоплення важливої ділянки місцевості або населеного пункту.
- Десантно-штурмові війська ЗСУ, на відміну від Штурмових військ, застосовуються у складі бригад або угруповань і призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій.
У наступі вони, як правило, залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів,
– зауважив Андрій Ковальов.
Крім того, ДШВ ЗСУ застосовуються у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії.
За словами речника Генерального штабу, застосування ДШВ у складі Сил оборони дозволяє:
- розширити зону ведення воєнних дій від лінії бойового зіткнення до операційної глибини противника,
- перенести воєнні дії на його територію,
- дезорганізувати систему управління військами та логістичного забезпечення,
- створити таким чином сприятливі умови для переваги Сил оборони у визначеній операційній зоні та досягнення успіху стратегічної операції чи кампанії.
Зверніть увагу! Основна відмінність Штурмових військ від інших – швидке реагування й здатність діяти першими незалежно від обстановки.
Хто зараз очолює управління Штурмових військ?
Андрій Ковальов зауважив, що окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних Сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту.
Зараз створено управління Штурмових військ Збройних Сил України й начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько.
Речник Генштабу підкреслив, що незабаром, Штурмові війська стануть незамінним окремим компонентом Збройних Сил України.
Що ще відомо про створення Штурмових військ?
Володимир Зеленський анонсував, що в Україні з'явиться новий рід військ. Так, штурмові полки будуть оформлені як окремий рід військ протягом 10 днів.
У Десантно-штурмових військах привітали рішення військового командування створити Штурмові війська як окремого роду у складі ЗСУ. Там також зазначили, що в найближчому майбутньому ДШВ та ШВ пліч-о-пліч будуть звільняти території нашої Неньки України.
Зараз окремі штурмові полки підпорядковуються Командуванню Сухопутних військ ЗСУ. Йдеться про: 1-й, 33-й, 210-й, 225-й та 425-й окремі штурмові полки.