Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Навіщо створюють новий рід військ?

Андрій Ковальов наголосив, що на четвертому році повномасштабної війни з російськими загарбниками характер бойових дій істотно змінився. З огляду на це ухвалили рішення створити у структурі Збройних Сил України Штурмові війська як окремий рід військ.

Це логічний етап розвитку Збройних Сил в умовах сучасної війни, відповідь на зміну сутності бою. Цей крок однозначно посилив спроможності наших військ, підвищив активність і стійкість оборони та збільшив ефективність контрнаступальних дій,

– пояснив речник Генштабу.

Яка різниця між Штурмовими військами та Десантно-штурмовими військами?

Як зазначив Ковальов між Десантно-штурмовими військами та Штурмовими військами існують суттєві відмінності:

Штурмові війська (ШВ) – це війська швидкого реагування. Вони діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема – наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту.

"Головне завдання – швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони й не призначені для її ведення. Їхнє завдання вести наступальні, штурмові та рейдові дії", – зазначив представник Генштабу.

Також Штурмові війська характеризуються високою мобільністю та автономністю і зазвичай застосовуються у складі штурмових рот або батальйонів у відриві від своїх частин в смугах інших бригад, які мають втрати позицій.

У наступі їх можуть застосовувати в складі штурмового батальйону або штурмового полку для прориву оборони чи захоплення важливої ділянки місцевості або населеного пункту.

Десантно-штурмові війська ЗСУ, на відміну від Штурмових військ, застосовуються у складі бригад або угруповань і призначені для ведення як наступальних, так і оборонних дій.

У наступі вони, як правило, залучаються на найважливіших ділянках фронту для прориву оборони противника й наступу на значну глибину протягом тривалого часу. В обороні використовуються для дій на напрямках застосування головних сил противника або для оборони важливих ділянок місцевості чи населених пунктів,

– зауважив Андрій Ковальов.

Крім того, ДШВ ЗСУ застосовуються у складі повітряних десантів, проводять глибокі рейдові та десантно-штурмові дії.

За словами речника Генерального штабу, застосування ДШВ у складі Сил оборони дозволяє:

розширити зону ведення воєнних дій від лінії бойового зіткнення до операційної глибини противника,

перенести воєнні дії на його територію,

дезорганізувати систему управління військами та логістичного забезпечення,

створити таким чином сприятливі умови для переваги Сил оборони у визначеній операційній зоні та досягнення успіху стратегічної операції чи кампанії.

Зверніть увагу! Основна відмінність Штурмових військ від інших – швидке реагування й здатність діяти першими незалежно від обстановки.

Хто зараз очолює управління Штурмових військ?

Андрій Ковальов зауважив, що окремі штурмові полки та батальйони у складі Збройних Сил уже неодноразово довели свою ефективність під час активних дій у Курській, Сумській, Донецькій, Харківській областях та на багатьох інших ключових ділянках фронту.

Зараз створено управління Штурмових військ Збройних Сил України й начальником цього управління є Герой України, полковник Валентин Манько.

Речник Генштабу підкреслив, що незабаром, Штурмові війська стануть незамінним окремим компонентом Збройних Сил України.

Що ще відомо про створення Штурмових військ?