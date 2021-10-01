У Штутгарті загорілася автостанція: фото та відео масштабної пожежі
Джерело:Bild
У Штутгарті в Німеччині велика пожежа сталася в автобусному парку увечері 30 вересня. Півтори сотні пожежників долали вогонь упродовж кількох годин.
Попередньо, постраждалих немає. Утім, щонайменше 10 автобусів згоріли вщент. Причиною масштабного займання могла стати несправність в одному з електробусів – мовиться, начебто, про коротке замикання.
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Пожежа на автостанції у Штутгарті: подробиці
Пожежа на автобусному вокзалі транспортного оператора SSB сталася увечері 30 вересня у місті Штутгарт в Німеччині. Достеменної інформації про масштаби та причини займання ще немає. Попередньо, місцеві ЗМІ пишуть, що:
- Містяни чули вибух, а загорівся начебто один з електробусів (ймовірно, через коротке замикання).
- Утім, версію про умисний підпал правоохоронці не виключили.
- Загалом згоріли до десятка автобусів (у SWR пишуть, що 14).
- Понад 150 рятувальників та волонтерів боролися з вогнем кілька годин.
- До тушіння пожежі залучили кілька спеціальних машин та гелікоптер.
- Про постраждалих у пожежі повідомлень не було.
А проте мешканцям Штутгарта радять якийсь час посидіти вдома за закритими дверима та вікнами.
Велика пожежа сталася у Штутгарті / Фото SDMG
Згоріли понад 10 автобусів / Фото SWR
Про постраждалих, на щастя, інформації не було / Фото SDMG
Очевидці бачили над містом велетенський стовп диму / Фото з твітера mittim18
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