У Штутгарті загорілася автостанція: фото та відео масштабної пожежі

У Штутгарті в Німеччині велика пожежа сталася в автобусному парку увечері 30 вересня. Півтори сотні пожежників долали вогонь упродовж кількох годин.

Попередньо, постраждалих немає. Утім, щонайменше 10 автобусів згоріли вщент. Причиною масштабного займання могла стати несправність в одному з електробусів – мовиться, начебто, про коротке замикання.

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Пожежа на автостанції у Штутгарті: подробиці

Пожежа на автобусному вокзалі транспортного оператора SSB сталася увечері 30 вересня у місті Штутгарт в Німеччині. Достеменної інформації про масштаби та причини займання ще немає. Попередньо, місцеві ЗМІ пишуть, що:

Містяни чули вибух , а загорівся начебто один з електробусів (ймовірно, через коротке замикання).

, а загорівся начебто один з електробусів (ймовірно, через коротке замикання). Утім, версію про умисний підпал правоохоронці не виключили.

правоохоронці не виключили. Загалом згоріли до десятка автобусів (у SWR пишуть, що 14).

автобусів (у SWR пишуть, що 14). Понад 150 рятувальників та волонтерів боролися з вогнем кілька годин.

та волонтерів боролися з вогнем кілька годин. До тушіння пожежі залучили кілька спеціальних машин та гелікоптер .

. Про постраждалих у пожежі повідомлень не було.

А проте мешканцям Штутгарта радять якийсь час посидіти вдома за закритими дверима та вікнами.



Велика пожежа сталася у Штутгарті / Фото SDMG



Згоріли понад 10 автобусів / Фото SWR



Про постраждалих, на щастя, інформації не було / Фото SDMG



Очевидці бачили над містом велетенський стовп диму / Фото з твітера mittim18

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