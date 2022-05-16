Шуфрич покинув територію України, – глава Чернівецької ОВА

Депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу вдалося виїхати з країни. 55-річний чиновник вирішив очікувати на перемогу України за її межами.

Скандальний депутат Нестор Шуфрич у час війни запам'ятався фотографуванням блокпоста у Києві, за що був затриманий. На подальші "подвиги" його не потягнуло – він вирішив просто втекти з країни.

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Втеча Шуфрича

Як повідомив очільник Чернівецької ОВА Сергій Осачук, народний депутат Нестор Шуфрич виїхав з України. Як та за яких обставин 55-річному скандальному депутату вдалося покинути територію України – наразі невідомо.

Також Осадчук повідомив, що депутати від ОПЗЖ у Чернівецькій області переховуються від мобілізації.

Нагадаємо, 4 березня проросійського депутата від "Опозиційної платформи" Віктора Медведчука затримали поблизу одного з блокпостів Києва. Він фотографував позиції наших захисників, за що був затриманий.

Згодом від нього не було нових спроб підігравати ворогу. Схоже на те, що затримання патрона неабияк налякало Шуфрича, він не захотів йти дорогою Медведчука за ґрати. Депутат вирішив рятувати свою свободу втечею за кордон, йому вдалося виїхати попри заборону на виїзд чоловікам віком від 18 до 16 років.

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