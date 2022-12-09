"З автоматом в руках": Шуфрич розповів байки, як в перші дні війни йшов захищати Раду
Джерело:"Детектор медіа"
Представник забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич не вважає себе зрадником. Ба більше, каже, мовляв, в лютому збирався захищати Верховну Раду з автоматом.
Шуфрич розповів, що у колишній ОПЗЖ нібито є депутати, які пішли на фронт. За його словами, таких буцімто семеро. Інші, очевидно, повтікали.
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"Автомат напоготові"
Чиновник розповідає, мовляв, кількох навіть переконали повернутися до роботи в парламенті. Далі пішли казки начебто в перші дні вторгнення всі були з автоматами в руках.
Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону і з автоматом готовий був захищати Верховну Раду,
– сказав Шуфрич.
Як Шуфрич фотографував блокпост
Нагадаємо, попри казки про "готовність йти з автоматом", у перші дні війни одіозний політик відзначився тим, що фотографував блокпост у Києві.
Тоді повідомляли, що охорона нардепа відкрила вогонь по територіальній обороні. Фотографії затриманого Шуфрича з обмотаною головою облетіли всі соцмережі, а українці активно створювали під них меми.
Потім Шуфрич заявив, що виїхав з України. Політик запевняв, начебто зробив це законно. Згодом він таки повернувся.