Шуфрича вимагають зняти з посади голови Комітету з питань свободи слова

"Рух Чесно" вимагає зняти з посади голови Комітету з питань свободи слова скандального нардепа Нестора Шуфрича. Окрім того, – напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій.

Офіційну заяву оприлюднили на сайті "Руху Чесно". Представники громадського сектору та ЗМІ вимагають, аби одіозного політика Шуфрича негайно зняли з посади голови Комітету з питань свободи слова.

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Чому необхідно зняти Шуфрича

Неприпустимо, щоб у парламенті Комітет свободи слова очолював представник забороненої в країні партії, який, як і інші народні депутати ОПЗЖ, досі має право доступу до державної таємниці,

– наголосили в "Рух Чесно".

Громадський рух також підкреслив, що за 9 місяців повномасштабної війни Росії проти України Верховний Суд вже заборонив 12 проросійських партій. Однак, вони досі мають мандати на місцевому та національному рівні.

Зокрема, наразі обидві групи депутатів, які утворилися після розпуску фракції ОПЗЖ, мають значну кількість керівних посад в Комітетах. Тож громадські організації та ЗМІ закликають невідкладно напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій.

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Нестор Шуфрич фотографував український блокпост

На початку повномасштабної війни одіозний політик з проросійської партії ОПЗЖ фотографував блокпост у столиці. Коли наші представники територіальної оборони вирішили затримати нардепа, його охоронці почали стріляти.

Врешті-решт Шуфрича передали до СБУ 4 листопада. Кадри затримання проросійського нардепа можна побачити у нашому матеріалі за цим посиланням.

До речі, мережа одразу ж відреагувала на затримання Шуфрича. Люди запропонували, аби депутат сказав вже традиційне та таке важке для загарбників слово "паляниця".

У травні голова Чернівецької ОВА повідомив, що одіозний політик втік за кордон. Згодом Шуфрич підтвердив, що виїхав з України. Втім, пообіцяв повернутися.

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