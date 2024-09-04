Шуфрича із зали суду забрала "швидка": політик може скоро опинитися на волі

4 вересня у Києві мало відбутися засідання у справі Нестора Шуфрича, якого обвинувачують у державній зраді та фінансуванні росгвардії у Криму . До зали суду політика доставили прямо з приватної клініки.

Як розповідають журналісти, тиждень тому обвинувачений переніс операцію з видалення грижі, яку йому діагностували в СІЗО. На засіданні Шуфрич ледь тримався на ногах, був блідий, схудлий і періодично корчився від болю.

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Шуфрич може опинитися на волі

Адвокати депутата звернулися до суду із двома вимогами. По-перше, вони просили, щоб справу розглядав не один суддя, а колегія з трьох суддів. По-друге, вони наголосили на потребі викликати швидку Шуфричу, щоб з’ясувати, чи може він взагалі брати участь в засіданні.

Я прошу повернути мене в лікарню. Тому що сьогодні мене мало силою не витягли. Не хотів я цей цирк робити, чіплятися за ліжко. Прошу надати мені надати допомогу, у мене щойно була втрата свідомості від болю. Це катування! Я не можу в цих умовах адекватно сприймати, що відбувається,

– казав Шуфрич на засіданні.

Прокурори не заперечували проти виклику швидкої, але просили не переносити засідання та розглянути продовження строків арешту Шуфрича, який спливає 8 вересня.

Втім, суддя Михайло Юшков повністю задовольнив клопотання захисту: викликав швидку та постановив, що справу має розглядати троє суддів. Це означає, що колегія має зібратися завтра, 5 вересня.

Видання зазначає, що цього може й не статися. Адже у Печерському суді може не набратися троє суддів. Майже всі судді брали участь в цьому проваджені на стадії досудового розслідування, і, за Кримінально-процесуальним кодексом, тепер не можуть розглядати справу по суті.

Якщо колегія не збереться, то Київський апеляційний суд має направити справу Шуфрича на розгляд до іншого суду. А якщо новий суд не встигне розглянути продовження арешту до 8 вересня, то в неділю депутат опиниться на волі.

Зазначимо, що сьогодні мало відбутися підготовче засідання за другою підозрою, оголошеною Шуфричу. Йдеться про "фінансуванні дій, вчинених з метою зміни державного кордону", а саме про передачу коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році. У цій справі він проходить разом зі своїм знайомим Вʼячеславом Черепанем, який, за версією слідства, був номінальним керівником фірми, яка перерахувала гроші "Охороні".