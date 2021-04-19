"Шулер і нікчема": Марченко та Саакашвілі обмінялися образами

Глава Мінфіну Сергій Марченко заявив, що голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі – "шулер з великої дороги". Той у відповідь звинуватив міністра у зв'язках з контрабандистами та назвав його "злодійкуватою комашкою" і базікалом цілої групи "політичної еліти".

Усе розпочалося з того, що в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" Саакашвілі розкритикував Марченка. Міністр відповів йому та отримав реакцію на свою заяву.

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Заява Марченка

Про те, чи правдива заява Саакашвілі, що митницю фактично контролює Олександр Івашкович, Марченко розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег". Міністр наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Саакашвілі щось сказав про Марченка. Але ніхто не розбирається. Всі запам'ятали, що Саакашвілі сказав, що Марченко нібито корупціонер. Я потім в інтерв'ю кажу, що він (Саакашвілі – 24 канал) негідник і мерзотник, і що ця людина — шулер з великої дороги, приїжджий гастарбайтер,

– заявив Марченко.

За його словами, політик приїхав у країну, щось спробував зробити. Однак певні його ідеї не вдалося реалізувати, тому, на думку міністра, Саакашвілі шукає винних.

"Вибрав мене. Я не буду це терпіти. Тому я кажу: "Умовний товариш С, покажи що ти можеш. Ти в Україні вже показував в губернаторстві, і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти – фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно", – додав глава Мінфіну.

Він переконаний, що контрабандою мають займатися правоохоронці, а "для міністра фінансів найважливіше, щоб митниця приносила доходи в бюджет". Крім того, Марченко порекомендував Саакашвілі "спершу вивчити матчастину, а тоді спілкуватися з міністром фінансів".

Відповідь Саакашвілі

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі у фейсбуці відповів Марченку, назвавши його базікалом цілої групи "політичної еліти".

Дешева, злодійкувата комашка і нікчема. Ганьба, що в Україні таке ніхто може називатися "міністром фінансів". Хто такий Саакашвілі, знає весь світ. Хто такий Марченко, знають тільки такі контрабандисти як Романенко, Макаренко,

– написав Саакашвілі.

Він додав, що з міністром фінансів знайомі всі "кришувальники" тіньових схем, директори конвертаційних центрів і "всі, хто займається обкраданням українського бюджету".

"Марченко, схоже, вважає, що я ще недостатньо багато чого досяг у житті, щоб коментувати результати роботи цілого міністра фінансів", – зазначив політик.

Він також розкритикував роботу міністра, заявивши, що той не зробив нічого для поліпшення добробуту українців. Саакашвілі звинуватив Марченка в гальмуванні реформ, захисту старих схем і поверненні в державну систему пропащих корупціонерів. Глава Виконавчого комітету заявив, що Марченко став головним "кришувальником контрабандних потоків".