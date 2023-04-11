У Львові суд оштрафував чоловіка за гучний звук телевізора

Сихівський районний суд Львова визнав чоловіка винним у порушенні тиші. На нього поскаржилась його сусідка.

Повідомляється, що чоловік слухав телевізор у своїй квартирі у нічний час. Його зобов'язали сплатити штраф та судовий збір.

Дивіться також Російський суд зобов'язав компанію IMAX повернутися до країни-агресорки

Сусіди викликали поліцію на чоловіка

У постанові суду вказано, що 17 лютого приблизно о 22:30 чоловік гучно слухав музику на телевізорі у своїй квартирі на вулиці Віденській, що у мікрорайоні Новий Львів. Гучний звук заважав сусідам, тому вони викликали поліцію. Правоохоронці склали на чоловіка протокол про адмінправопорушення.

Згідно з показами сусідки, яка й викликала поліцію, він агресивно реагував на прохання вимкнути телевізор та ігнорував їх. Також вона заявила, що чоловік неодноразово гучно вмикав телевізор у пізній час. На засідання суду він не з'явився.

Чоловік ще може подати апеляцію

Справу розглядала суддя Людмила Сабара. Вона визнала львів'янина винним у порушенні тиші та оштрафувала його на 510 гривень. Також його також зобов'язали сплатити 536 гривень судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.

У який час в Україні не можна шуміти

Згідно із законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", в країні заборонено користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами шуму з 22:00 до 8:00. Заборона поширюється і на святкові й неробочі дні: тоді шуму не повинно бути взагалі.

Ремонтні та будівельні роботи проводити у святкові та неробочі дні можна лише за умови, якщо є згода на це від мешканців усіх прилеглих квартир. І бажано у письмовій формі.

У санітарних нормах прописані і максимально допустимі рівні шуму. У багатоквартирних будинках вдень становлять допустимий шум до 55 децибелів, вночі – до 45 децибелів. Натомість для територій, які прилягають до житлових будинків – вдень до 70 децибелів, а вночі – до 60 децибелів.