Шведський банк SEB AB повністю йде з російського ринку

Один із найбільших шведських банків SEB AB ухвалив рішення покинути російський ринок. У фінустанові зважили на теперішні умови, при яких діяльність – неможлива.

Про згортання роботи банку в Росії повідомив представник Ніклас Магнуссон. Він наголосив, що мовиться не проти тимчасову зупинку.

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Банк повністю виходить з російського ринку

SEB AB виходить з ринку Росії повністю, отож цей процес буде досить тривалим.

Це робитиметься відповідально та впорядковано, згідно з нормативно-правовими зобов'язаннями,

– пояснив Магнуссон.

Зазначимо, що в Росії у SEB банку було лише 2 представництва – у Москві та Санкт-Петербурзі. Та й кількість співробітників мала – всього 80.

Що відомо про SEB AB

Банк обслуговує виключно іноземні компанії з Північної Європи, Німеччини та Великої Британії.

Мовиться про ті компанії, які працюють у Росії.

Оскільки через санкції кількість цих компаній значно знизилась, то й потреба у банківських послугах зникла.

У 2021 році активи SEB у Росії склали 705 мільйонів доларів

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