Ймовірно, вже кружляв над Львівщиною: які можливості для ЗСУ відкриває шведський літак Saab 340

Ймовірно, над Львівською областю кружляв літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, який увійшов у пакет допомоги Україні від Швеції. Країна передала нам 2 такі літаки, вони можуть виконувати цілий спектр функцій.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що Saab 340 передає інформацію на землю, а також може збивати російські повітряні цілі. Україна, можливо, зможе придбати ще кілька літаків у Польщі.

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На що здатний шведський літак Saab 340

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що теоретично та технічно шведський літак Saab 340 міг літати в повітряному просторі Львівщини. Його місце дислокації залишається невідомим (це може бути Польща, Румунія чи навіть Україна), але він справді може долати тисячі кілометрів. В нашій країні вже раніше провели відповідні заходи для підготовки складу пілотів та інженерів.

Варто дочекатись підтвердження Генштабу. Тоді зможемо стверджувати, що цей літак встав на бойове чергування в Україні. Однак очевидно, що таких літаків в нас буде два,

– наголосив він.

За словами Світана, Saab 340 – летючий радар або ж навіть командний пункт. Він має хорошу авіоніку (електронні системи), діє в радіусі 400 кілометрів та може наводити ракети на відстань 300 кілометрів. Saab 340 має змогу передавати дані на землю та інші літаки за допомогою системи Link 16.

Цікаво, що літак бачить російські зенітно-ракетні комплекси та локатори радіотехнічних військ противника. Також він може перехоплювати російські крилаті ракети та безпілотники.

Це багатофункціональний літак. Справді дякуємо шведам. Також є надія, що зможемо перекупити ще два літаки у Польщі,

– сказав він.

Полковник запасу ЗСУ додав, що ці літаки виконують бойові завдання наступального характеру у складі тріади – разом з F-16 та Patriot.

До речі, літаки Saab 340 – перші літаки дальнього радіолокаційного виявлення в Україні з 1991 року. Вони суттєво збільшують можливості Повітряних сил.