Швеція і Фінляндія подадуть заявки на вступ у НАТО завтра: перед цим поговорять з Байденом

Швеція та Фінляндія планують разом подати заявки на вступ у НАТО 18 травня. Перед цим лідери країн прибудуть з візитом до Вашингтона, щоб поспілкуватися з президентом США Джо Байденом.

Про намір двох країн 18 травня одночасно подати заявки на членство у Північноатлантичному альянсі заявила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон під час її спільного брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нійністе. 24 канал передає деталі.

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Швеція та Фінляндія разом подадуть заявки на вступ у НАТО 18 травня

Шведська прем'єрка заявила, що членство у НАТО зміцнить безпеку у Швеції, а також у регіоні Балтійського моря. Магдалена Андерссон запевнила, що факт подачі заявки на вступ до Альянсу одночасно з Фінляндією означатиме великий внесок у безпеку всієї північної Європи.

Наша спільна заявка на вступ у НАТО – це сигнал про те, що ми єдині заради майбутнього,

– додала очільниця шведського уряду.

Крім того, Андерссон наголосила на тривалому спільному історичному минулому Швеції та Фінляндії – країни, за її словами, поділяють традиції, цінності та культуру.

Протягом останніх місяців також стало зрозуміло, що безпека Швеції та Фінляндії тісно пов'язана, і під час кризи, яку створила незаконна війна Росії, наша тісна співпраця має вирішальне значення,

– зауважила політикиня.

Разом з тим президент Фінляндії Саулі Нійністе зазначив, шо світова демократія зі вступом обидвох країн у НАТО набирає обертів. Він запевнив, що присутність Швеції та Фінляндії в Альянсі посилить скандинавський регіон.

Зараз ми бачимо, що Північ Європи перетворюється на "замок" безпеки. Тут панує не лише демократія, добробут і права людини, а й безпека,

– підсумував Нійністе.

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Зустріч лідерів Швеції та Фінляндії з Джо Байденом

У Білому домі повідомили, що напередодні подачі Швеції та Фінляндії заявок на вступ у НАТО, лідери цих країн прибудуть з візитом у Вашингтон. Там вони обговорять з президентом США Джо Байденом свій вступ до Північноатлантичного альянсу.

До слова, Байден раніше висловив впевненість, що всередині Альянсу все ж вдасться досягти консенсусу щодо майбутнього вступу Швеції та Фінляндії. Йдеться про заяву президента Туреччини Реджепа Ердогана, що його країна не підтримає заявки обидвох країн.

Нагадаємо, що для того, аби Фінляндія та Швеція стали членами НАТО, усі 30 існуючих країн-членів Альянсу повинні на це погодитись.

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