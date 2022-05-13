Швеція може 16 травня ухвалити рішення про вступ до НАТО й одразу подати заявку, – ЗМІ

Російська влада лякала своїх громадян "наступом НАТО до їх кордонів", Саме цим пояснювали початок війни проти України. Та це зіграло проти самої Росії. Тепер в НАТО хочуть ще дві країни по сусідству.

Війна, яку Росія розпочала проти України, змусила багато країн по новому глянути на свій статус безпеки. Навіть ті країни, які не мають спільні кордони з Росією. Але до яких російських пропагандистів виникли "територіальні претензії". Серед таких країн і Швеція.

Варте уваги Росія лякає Фінляндію та Швецію, що вони – можлива наступна ціль, якщо підуть у НАТО

Швеція не має спільного кордону з Росією. Але в Балтійському морі є шведський острів Готланд, який лише за 350 кілометрів від Калінінграда, де розміщений штаб балтійського флоту Росії. Російські пропагандисти вже неодноразово говорили про необхідність його окупації. Адже тоді можна буде організувати напад на Латвію, Литву та Естонію.

Швеція разом з Фінляндією довший час зберігали нейтралітет між Росією та НАТО. Фіни проводили політику добросусідства з Росією. Шведи теж старалися зайвий раз не дратувати Росію з її ядерною зброєю. Хоча обидві країни доволі добре озброєнні.

Все змінилося після того, як 24 лютого 2022 року Росія відкрито напала на Україну. Керівництво обох країн зрозуміло, що навіть добросусідські стосунки з Росією не зупинять її від військової агресії. Тож значно краще в такому випадку бути захищеним статтею 5 договору НАТО, де напад на одного члена Альянсу прирівнюється до нападу на весь Альянс.

Влада Фінляндії заявила про свою готовність подати заявку на вступ до НАТО. Її підтримала і влада Швеції. В понеділок, 16 травня, у шведському парламенті мають відбутися додаткові дебати щодо питання безпеки країни. Саме після них і заплановано засідання уряду, на якому і має бути схвалено рішення щодо подачі заявки на вступ до Альянсу.

А вже у вівторок, 17 травня, до Швеції з дводенним робочим візитом прибуде президент Фінляндії Саулі Нііністьо. Перед тим неодноразово повідомлялося, що обидві країни планують разом вступити до НАТО, тож координують свої кроки.

НАТО залюбки прийме Швецію та Фінляндію

Очільник НАТО Єнс Столтенберг ще перед тим заявляв, що якщо обидві країни подадуть заявки на вступ до НАТО, то вони будуть розглянути без додаткових затримок. Адже обидві країни мають сучасну армію та озброєння, і інтеграція до Альянсу може відбутися значно швидше.

Окрім того, для НАТО розширення на ці країни Скандинавії дасть можливість значно посилити свій північний фланг у протистоянні з Росією.

Спільний кордон та російська історика

В Росії вже почалася істерія щодо можливого вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Адже росіяни свою агресивну військову політику завжди проводили під заявами, що "НАТО намагається їх оточити". Хоча з 20 тисяч кілометрів сухопутного кордону Росії, з країнами-членами НАТО в них було лише 1215 кілометрів спільного кордону. Це Норвегія на півночі, Естонія та Латвія з "континентальною" Росією, а також Литва та Польща з російським анклавом – Калінінградською областю.

Тепер же, якщо Фінляндія вступить в НАТО, довжина цього кордону збільшиться вдвічі. Між Росією та Фінляндією 1320 кілометрів сухопутного кордону. А від фінської території до Санкт-Петербурга – близько 200 кілометрів.

Росія вже погрожує як скандинавським країнам, так і НАТО, кроками у відповідь. Після початку війни проти України, цивілізований світ вже не знає, чого можна очікувати від очільника Кремля. Тамтешній вождь Володимир Путін має "своє бачення" того, яким повинен бути світ. Перед тим він вимагав, щоб НАТО відмовилося від можливості розширення (не приймати нові країни в Альянс), а з країни центральносхідної Європи мали вивести війська НАТО.

Натомість війною проти України Путін добився лише протилежного. Тепер навіть Швеція, яка довший час зберігала військовий нейтралітет, шукає захисту від збожеволілого сусіда.