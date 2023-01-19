Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет підтримки для України: у переліку Archer та БМП

Світ продовжує допомагати Україні у боротьбі з російським ворогом. Так, Швеція направить в Україну новий пакет військової допомоги.

Як стало відомо, нашій країні передадуть потужну артилерійську систему Archer. Також Україна отримає 50 бойових машин піхоти CV90.

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Що відомо про нову допомогу Україні від Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його уряд ухвалив рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи початок поставок артилерійської системи Archer.

Так, Швеція має надіслати в Україну 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer, а також протитанковий комплекс NLAW.

Зверніть увагу! Archer – це артилерійська система, яка швидко пересувається на колесах, швидко веде вогонь і має велику точність.

Archer є 155-міліметровими артилерійськими системами, які мають встановлену бойову станцію з дистанційним керуванням M151 Protector та шасі Volvo A30D з колісною формулою 6 на 6.



Що відомо про САУ ARCHER / Інфографіка 24 Каналу

Зауважимо, що пакет військової допомоги становить 419 мільйонів доларів.

На постачання зброї вже відреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також підтвердив нову допомогу відповідними смайликами.



Реакція Андрія Єрмака / Скриншот

Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги

Як стало відомо, до військової допомоги від Естонії увійдуть гаубиці, боєприпаси, а також автомобілі підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.

Естонія надасть нашій державі десятки 155 міліметрових і 122 міліметрових гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і більше тисячі одиниць боєприпасів до них.