Київ може отримати Gripen з ракетами Meteor: якій страшній загрозі ворога вони протидіятимуть

Швеція планує передати Україні винищувачі Gripen та ракет ППО великої дальності Meteor, а також радари виробництва компанії Saab та інші засоби. Вони дозволять українським військовим протидіяти дуже серйозній загрозі ворога.

Про це розповів 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, наскільки ця зброя ефективніше тих зразків, які має на озброєнні Україна. Також Франція у 2026 році передасть Україні додаткові літаки, авіабомби та ракети, які застосовуються в системах протиповітряної оборони.

У чому перевали ракет Meteor?

Світан зазначив, що ракети Meteor потрібні для Gripen, щоб винищувачів могли підіймати їх у повітря. Також Україні важливо отримати локатори Saab, що літають. Річ у тім, що у Gripen не вистачає дальності авіоніки для того, щоб наводити ракети Meteor, тому потрібний літаючий локатор.

Маємо можливість використовувати ці засоби, адже льотчики готуються з 2023 року. Думаю, що нам можуть передати кілька пар Gripen, навіть вже нових – під Meteor і не лише під них. Шведські винищувачі можуть підіймати в повітря також німецькі ракети Taurus,

– підкреслив військовий експерт.

Він пояснив, які переваги має ракета Meteor. Вона схожа зі старою радянською ракетою Р-37 дальністю 200 – 300 кілометрів. У Meteor цей параметр становить понад 200 кілометрів.

Зверніть увагу! Німеччина передала Україні 9 систем протиповітряної оборони IRIS-T, а найближчим часом планує поставити нові комплекси. Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Берлін надав Києву 2 додаткові комплекси Patriot та продовжує постачати боєприпаси для систем ППО.

"Цю ракету потрібно вивести на точку у кілька десятків кілометрів до цілі. А там у Meteor вмикається власна головка самонаведення. Для того щоб її туди вивести, потрібен літаючий локатор Saab", – зауважив льотчик-інструктор.

Коли це тріо почне працювати у повітрі, тоді, на його думку, у росіян виникне серйозна проблема – вони не зможуть скидати КАБи.

Саме ракети Meteor потрібні нам, щоб відігнати росіян від рубежів пуску або скидання КАБів. Якщо ми хоча б за 100 кілометрів від лінії фронту відженемо ворога, а ми можемо це зробити, маючи такі ракети у достатній кількості, тоді обстріли КАБами наших передових рубежів або зменшаться, або повністю припиняться,

– відзначив Роман Світан.

Проте, щоб досягти такого результату, за словами полковника ЗСУ в запасі, Україна має отримати хоча б ескадрилью – тобто 12 літаків – Gripen з достатньою кількістю ракет Meteor.

Які засоби Україна отримає від Швеції?