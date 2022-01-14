Швеція підтримала Україну через хакерську атаку на державні сайти

Швеція заявила про солідарність Україні на тлі масштабної кібератаки на урядові сайти, яка сталася у ніч проти 14 січня. За словами глави МЗС Швеції Анни Лінді, такі атаки є гібридною загрозою.

Про це міністерка закордонних справ Швеції сказала перед зустріччю на рівні глав МЗС ЄС у французькому Бресті.

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Лінді розповіла, що дізналася про кібератаку вранці 14 січня. У цьому контексті вона наголосила, що Швеція цілком солідарна з Україною.

Ми отримали новини про гібридну атаку стосовно української влади. Це те, про що ми попереджали й чого ми боїмося – про такі гібридні або кібератаки. Звісно, ми маємо дізнатися, хто несе за це відповідальність,

– додала вона.

Водночас, коментуючи хакерську атаку на владні структури України, Лінді заявила про необхідність твердої єдиної позиції щодо дій Росії.

"Це призводить до посилення напруженості. Саме тому ми маємо бути дуже твердими в наших посланнях Росії. Якщо відбуватимуться атаки проти України, ми будемо дуже суворими й рішучими в нашій відповіді", – підкреслила міністерка закордонних справ Швеції.

Що відомо про хакерську атаку на Україну

Глобальна хакерська атака в Україні відбулася у ніч з 13 на 14 січня. Унаслідок цього роботу низки урядових сайтів було тимчасово зупинили.

Під прицілом хакерів опинилися українські сайти: МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики.

Всупереч твердженням зловмисників, витоку даних, зокрема персональних, не відбулося. Додаток Дія працює стабільно. Наразі відбувається відновлення всіх систем.

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