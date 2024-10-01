Швеція готова підтримати Україну в боротьбі за кордони 1991 року, – міністр оборони країни

Швеція готова підтримати Україну в боротьбі за відновлення кордонів 1991 року. Втім, у разі рішення Києва провести перемовини з Росією, партнери не диктуватимуть власні правила.

Про це міністр оборони Швеції Поль Йонсон заявив під час Безпекового форуму у Варшаві, повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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Швеція підтримала Україну

Очільник Міноборони Швеції заявив, що Україна належить до сім'ї НАТО і ЄС, і він хотів би бачити "більше синьо-жовтих прапорів всередині Альянсу". Швеція готова продовжувати надавати підтримку у війні з Росією.

Якщо Україна хоче вести переговори, то це ваша справа. Ніхто не повинен диктувати правила. Якщо Україна хоче відновити свої кордони до кордонів 1991 року, ми підтримаємо вас у цьому. Тут великі ставки: це та Європа, в якій ми хочемо, щоб виросли наші діти,

– сказав Поль Джонсон.

Він наголосив, що партнери мають "всі економічні важелі впливу" та "оборонно-промисловий потенціал, щоб забезпечити українців зброєю, якої вони потребують".

До слова, нещодавно видання Bloomberg писало, що перемир'я між Росією та Україною послабить б нашу країну. Воно призведе до подальших військових дій, тож Захід потребує кращого плану