Швеція виконує вимоги Туреччини щодо НАТО, – Столтенберг

Швеція здійснює важливі кроки, щоб виконати умови, які висунула Туреччина на шляху до схвалення заявки країни на вступ до Альянсу

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерсон. Він наголосив, що безпека Швеції та Фінляндії має значення для НАТО.

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Швеція змінює законодавство заради НАТО

Я вітаю той факт, що Швеція вже почала змінювати своє антитерористичне законодавство. І Швеція забезпечить, щоб правова база для експорту озброєнь відображала майбутній статус члена НАТО з новими зобов'язаннями перед союзниками. Це два важливих кроки для розв'язання проблем, порушених Туреччиною,

– Столтенберг.

Генеральний секретар сказав, що він і його співробітники залишаються в тісному контакті з усіма сторонами, щоб вирішувати занепокоєння Туреччини і якнайшвидше досягнути прогресу в розгляді заявок Швеції та Фінляндії на членство.

Столтенберг привітав рішення Швеції та Фінляндії подати заявку на членство в НАТО, назвавши це "історичним кроком у критичний для нашої безпеки час". Він сказав, що членство Швеції та Фінляндії в Альянсі сприятиме тіснішому співробітництву в обороні Північних і Балтійських країн, посилить присутність НАТО на Крайній Півночі та підвищить трансатлантичну безпеку в цілому.

Фінляндія не піде в НАТО без Швеції

Раніше Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна не приєднається до НАТО, якщо проблеми Швеції з Туреччиною означатимуть, що членство Швеції буде відкладено.

"Я кажу, що справа Швеції – наша справа. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", – сказав політик.

Раніше ЗМІ писали, що Туреччина поставила Швеції та Фінляндії 10 вимог. Майже всі вони направленні на противників Туреччини (в першу чергу – Робітничої партії Курдистану), які знайшли прихисток в цих двох країнах

Найбільше навчання

Зазначимо, що після подачі заявки Швеція отримала гарантії безпеки від багатьох країн НАТО, а Альянс активізував свою присутність і навчання в регіоні. Зараз у Швеції проводяться найбільші навчання НАТО в Балтійському морі, в яких беруть участь понад 7 000 військовослужбовців 14 країн Альянсу та партнерів, включаючи Швецію та Фінляндію.

Також обидві країни беруть участь у комплексних навчаннях НАТО з протиповітряної та протиракетної оборони в Балтійському регіоні та Польщі.