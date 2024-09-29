Швейцарія підтримала "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії: як відреагували в МЗС

Швейцарія, яка організовувала з Україною перший Саміт миру 15 – 16 червня, підтримала так званий "китайсько-бразильський консенсус з 6 пунктів". В українському МЗС заявили, що не можуть зрозуміти логіки такого рішення.

В українському Міністерстві закордонних справ також сказали, що розчаровані такою інформацією. Адже Україна та Швейцарія продовжують співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового комюніке першого саміту миру.

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Що кажуть в МЗС України про позицію Швейцарії

В українському МЗС пояснили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах:

нічого про Україну без України;

ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У міністерстві пояснили, що вважають, що мирні ідеї можуть бути обговорені на платформі, запропонованій Самітом миру.

Ми вважаємо формулу миру президента України Володимира Зеленського єдиним шляхом до всеосяжного, справедливого та сталого миру. Немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. Формула миру надає повний інструментарій та відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень і концепцій,

– заявили в МЗС.

Там також зазначили, що будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Адже такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час, як агресор продовжує свої злочинні дії.

"Ми закликаємо Швейцарію та всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеосяжного, справедливого та сталого миру для України, – запевнили в міністерстві.

Там пояснили, що Україна не може підтримати ініціативи, які:

не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України,

прирівнюють жертву та агресора,

пропонують деескалацію шляхом суверенітету та територій України.

До речі, 26 вересня Китай оголосив про нову ініціативу "Друзі миру", яка має сприяти "інклюзивному діалогу" для пошуку шляхів припинення війни в Україні. До платформи мають долучитись КНР, Бразилія, Пакистан та "інші однодумці на Глобальному Півдні".