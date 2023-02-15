Швейцарія почала процес конфіскації заморожених активів оточення Януковича

Швейцарський уряд 15 лютого розпочав процедуру конфіскації активів оточення Януковича. Їх заморозили у Швейцарії після Революції Гідності в лютому 2014 року.

Це стосуватиметься всіх активів, що підлягають конфіскації. Мовиться про понад 130 мільйонів швейцарських франків, тобто 140,6 мільйона доларів.

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Вживаючи таких заходів, Швейцарія підтримує Україну,

– мовиться у заяві уряду.

Рішення схвалили, зважаючи на санкції проти Росії, впроваджені у 2022 році. Наголошують, ці активи були незаконними. Особи були пов'язані з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Активи лишатимуться замороженими

Так, мільйони залишатимуться замороженими до ухвалення остаточного рішення судової системи Швейцарії щодо конфіскації. Гроші, які компенсують остаточно, повернуть українському народу відповідно до міжнародної угоди.

Зверніть увагу! Відповідно до законодавства Швейцарії, максимальна тривалість заморожування активів обмежена 10 роками.

Україна ініціювала кримінальне провадження, аби конфіскувати заморожені активи у Швейцарії. Швейцарській владі направили кілька листів з проханням про взаємну допомогу. З того часу Швейцарія надала Україні численні документи та інші докази.