Путін змінює світовий устрій: нейтралітет Швейцарії стає не таким беззаперечним

Швейцарія тримає нейтралітет від часів Наполеонівських воєн. Але війна, яку розпочала Росія проти України, поступово змінює позицію європейської держави. Так, 22 листопада швейцарський уряд схвалив продаж 25 танків Leopard 2 для Німеччини, проте за умови, що вони не потраплять до України.

А вже 25 листопада Швейцарія оголосила про надання Києву пакета допомоги на 100 мільйонів гривень. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, такі дії держави означають, що Євроатлантичний світ поступово починає розуміти масштаб загрози, яку представляє Росія.

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Як Путін змінив світовий порядок

"Відбулася рефлексія. Відбулося розуміння, що путінський фашистський рейх – це те, що направлене на знищення європейської цивілізації, практично усіх країн, за винятком лише Угорщини. Але це окрема історія, це окрема історія "хвороби" цієї країни", – зазначив російський опозиційний журналіст.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати будь-яку майбутню допомогу ЄС Україні, а також приєднання України до блоку, якщо лідери Євросоюзу не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки.

За словами Яковенка, всі світові країни розуміють, що у питанні російської агресії неможливо зберігати нейтралітет. Владімір Путін зміг об'єднати проти себе величезні сили та змінити багато світових процесів.

"Він наче зумів значною мірою розв'язати проблему української ідентичності українського народу. Тобто, якщо до 2014 року й навіть до 24 лютого 2022 року в Україні були люди, які обирали Віктора Медведчука і його проросійську барду. Путін був лідером за популярністю в Україні серед усіх політиків, він випереджав їх усіх. Але це закінчилося", – наголосив Ігор Яковенко.

21 вересня 2022 року Україна повернула з російського полону 215 людей (108 бійців "Азова"). При цьому безпосередньо 200 захисників обміняли на Медведчука.

Кремлівський очільник показав свою справжню сутність та значення Росії у світовому порядку, що навіть Швейцарія почала відмовлятися від нейтральної позиції.

Яковенко пояснив, як Швейцарія змінює свою позицію нейтралітету: дивитися відео

У російсько-українській війні не може бути нейтралітету – або "за", або "проти". Зрештою, світ набув чорно-білих контурів.

Україну відвідав президент Швейцарії