Швейцарія ввела нові санкції проти Білорусі услід за Євросоюзом. Через це під обмеженнями опинились 17фізичних осіб та 9 організацій, які причетні до перевезення мігрантів через Білорусь.

Зокрема, у чорному списку опинилося керівництво прикордонної служби Білорусі. Також обмеження діють на керівників різних структур та компанії.

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Хто потрапив під санкції

Санкції Швейцарії поширюються на авіакомпанію "Белавіа", білоруське держпідприємство "Центркурорт", ТОВ "Оскартур", готель "Планета" та готель "Мінськ".

Також під покарання потрапив спецпідрозділ білоруських прикордонних військ "Особова служба активних заходів". Ще санкції отримали компанії "Гродно Азот", "Білоруснафта" та "Белшина", а також сирійська авіакомпанія Cham Wings і паспортно-візова служба VIP Grub, що базується в Стамбулі.

Серед фізичних осіб, що потрапили під санкції – голова білоруського Держприкордонкомітету Анатолій Лаппо, начальник Гродненської прикордонної групи Костянтин Молостов. Також начальник Полоцького прикордонного загону Павло Харченко, прес-секретар МЗС Анатолій Глаз, керівник Окремої служби активних заходів Ігор Крючков та інші.

Що відомо про санкції проти Білорусі

З 2 грудня почав діяти п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, який затвердив Євросоюз. Обмеження ввели через міграційну кризу на кордоні. Європа звинувачує Білорусь у тому, що вона сприяє приїзду мігрантів на свою територію. Режим Олександра Лукашенка підштовхує тисячі біженців перетинати кордон з Польщею та іншими державами Європи.

Водночас у Білорусі погрожували також ввести проти країн Заходу економічні санкції. Як заявляв прем'єр-міністр країни Роман Головченко, це буде відповідь на ті обмеження, які прийняв Захід проти них.

МЗС країни навіть погрожувало, що такі дії можуть вилитись у втрату державності та остаточно відвернути Білорусь від Євросоюзу.

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