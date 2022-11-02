Ще одна країна ввела санкції проти Ірану через постачання дронів Росії

Швейцарія приєдналась до санкцій Євросоюзу проти Ірану. Країна засудила придушення протестів та постачання зброї до Росії.

ЄС запровадив санкції проти іранських організацій та посадовців 20 жовтня. Вони причетні до розробки та постачання до Росії безпілотників, якими атакують українські міста.

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Проти кого ЄС ввів санкції

генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері – голова Генерального штабу збройних сил Ірану, який курирував постачання дронів-камікадзе Росії;

бригадний генерал Сейєд Ходжатолла Курейші – ключовий переговорник в угоді про поставки дронів;

бригадний генерал Саїд Агаджані – голова Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), представники якого перебувають на окупованих територіях України;

Shahed Aviation Industries – виробник безпілотників Shahed, які застосовує Росія.

Нагадаємо, що українська влада неодноразово закликала підтримувати санкції проти Ірану. Крім того, наголошували, що Іран слід визнати співучасником агресії.

Швейцарія відреагувала і на протести в Ірані

Швейцарія засудила придушення протестів іранськими правоохоронцями. Вона закликала Тегеран виконувати свої зобов’язання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.

При цьому Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з департаментом закордонних справ вирішили не приймати санкції ЄС, введені через ці протести. Кажуть, що рішення ухвалили, враховуючи всі внутрішні і зовнішньополітичні інтереси Швейцарії.

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