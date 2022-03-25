Все більше обмежень для агресора: Швейцарія вводить нові санкції проти Росії

Швейцарія ввела додаткові обмеження проти Росії. Так держава доєдналася до останнього пакету санкцій Європейського Союзу.

Про це повідомила сьогодні, 25 березня, Федеральна рада Швейцарії. Обмеження наберуть чинності вже о 23:00 за місцевим часом.

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Що означають санкції

Відповідно до четвертого пакета санкцій ЄС, мовиться про:

заборону на експорт товарів і послуг для енергетичної сфери Росії;

заборону на товари із заліза та сталі з Росії;

експорт у Росію предметів розкоші та товарів для морської навігації.

Швейцарія не заборонятиме трансляцію Sputnik та RT

Водночас Федеральна рада повідомила, що ухвалила рішення не виконувати рішення ЄС щодо тимчасового зупинення трансляції вмісту деяких російських ЗМІ, а саме Sputnik і Russia Today.

"Попри те, що ці ЗМІ використовують для поширення цілеспрямованої пропаганди та дезінформації зі сторони Росії, Федеральна рада вважає, що ефективніше протистояти неправдивим і шкідливим твердженням фактами, а не запобігати їхньому поширенню", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці лютого в ЄС заборонили російські телеканали RT та Sputnik. Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що заборона поширюється не лише на телеканали, а й на їхні дочірні компанії.

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