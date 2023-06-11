У Швейцарії пропонують "вбити" Путіна голосуванням проти нафти: мережею ширяться комічні відео
Джерело:Watson
У Швейцарії встановили спеціальну електронну урну для голосування за відмову країни від нафти з Росії. Особливість полягає в тому, що бюлетень слід засовувати у горлянку Путіну.
Швейцарські буквально годують Путіна своїм "фе" проти російської нафти. Проте, звичайно, без казусів не минулося.
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Швейцарські активісти організували незвичайне голосування проти Путінської нафти
У вівторок 6 червня активісти Myclimate, які займається захистом клімату, встановили на головному вокзалі Цюриха екранну інсталяцію, де Володимир Путін зображений в анімованому вигляді. Інсталяція схожа на рекламний банер, проте на місці рота є проріз, куди потрібно кидати бюлетень.
Коли людина кидає бюлетень у проріз, на інтерактивному екрану можна побачити, як російський диктатор одразу давиться цим листком.
Як виглядає інтерактивна урна з Путіним: дивіться відео
Активісти, які створили таке інтерактивне голосування, хочуть домогтися відмови країни від російської нафти й перехід країни на швейцарську електрику.
Врешті-решт він побоюється за свої мільйони нафтодоларів, які він втратить, якщо проголосують за закон про захист клімату,
– сказали активісти.
У Цюриху захисниця Путіна накинулась на інсталяцію з молотком
Під час такого інтерактиву не минулося без казусів. У Цюриху жінка розбила молотком скло інсталяції, прорвавшись через охорону.
Її заарештували й доставили до кантональної поліції. Організація Myclimate порушила кримінальну справу щодо псування майна. За попередніми даними, жінка є прихильницею російського диктатора.