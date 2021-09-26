У Швейцарії розпочався референдум на дозвіл одностатевих шлюбів

У Швейцарії 26 вересня почався референдум, на якому підняли питання шлюбу одностатевих пар. Згідно з останнім опитуванням громадської думки, прихильники одностатевих шлюбів лідирують з проміжним результатом у 63%.

На референдумі також вирішують, чи можуть одностатеві пари у країні одружуватися і всиновлювати дітей.

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Референдум у Швейцарії: головне

Раніше федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарською народною партією змусили провести референдум з цього питання.

Перші підсумки голосування очікуються близько 10:30 за Гринвічем, а остаточний результат повинен бути оголошений пізніше у той же день.

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Закон з внесеними до нього поправками дозволить одностатевим парам:

одружуватися,

всиновлювати дітей, не пов'язаних з ними,

спростить отримання швейцарського громадянства іноземними подружжями.

Одруженим одностатевим парам також буде дозволено мати дітей через донорство сперми, що наразі дозволено тільки для одружених гетеросексуальних пар.

Світовий досвід легалізації одностатевих шлюбів

У 2017 році шлюбні союзи між одностатевими партнерами узаконили в Німеччині та Австрії.

В Італії для одностатевих пар поки існує лише можливість оформити відносини як зареєстроване партнерство. Це, однак, не дає партнерам рівних прав у питаннях громадянства та усиновлення дітей.

для одностатевих пар поки існує лише можливість оформити відносини як зареєстроване партнерство. Це, однак, не дає партнерам рівних прав у питаннях громадянства та усиновлення дітей. В Ізраїлі один з найвищих відсотків одностатевих батьків. Всього в країні з населенням 9 мільйонів осіб, близько 18 тисяч одностатевих пар, більше ніж 3 тисяч з них виховують дітей.

один з найвищих відсотків одностатевих батьків. Всього в країні з населенням 9 мільйонів осіб, близько 18 тисяч одностатевих пар, більше ніж 3 тисяч з них виховують дітей. Уряд Таїланду в липні 2020 року затвердив законопроєкт про громадянське партнерство для одностатевих пар.

Швейцарія – одна з останніх західноєвропейських країн, яка все ще забороняє одностатеві шлюби