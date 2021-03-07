Швейцарці підтримали заборону носіння паранджі: попередні результати референдуму

Жителі Швейцарії взяли участь у референдумі щодо заборони повністю закривати обличчя в громадських місцях, зокрема використовуючи паранджу. Результати опитування свідчать про те, що швейцарці таку ідею підтримали.

Голосування у Швейцарії пройшло 7 березня. Наразі відомі лише попередні його результати.

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Щодо відомо про питання референдуму

На ньому голосували за заборону на носіння у громадських місцях одягу, який повністю закриває обличчя:

нікабу,

паранджі,

балаклави.

Тобто він стосується не лише мусульманок, але й демонстрантів чи футбольних фанів, які часто закривають свої обличчя.

Однак ініціатори референдуму не приховували, що голосування насамперед спрямоване на те, аби домогтися заборони використання паранджі.

Як проголосували швейцарці

За попередніми даними, більш ніж 50% жителів Швейцарії підтримали таку заборону.

Якщо офіційний підрахунок це підтвердить, влада має закріпити в законодавстві заборону закривати своє обличчя. Для мусульман встановлять певні винятки, зокрема вони стосуватимуться відвідування культових будівель.