Швидке приєднання України до ЄС створює ризики для стабільності країн Західних Балкан, – Рютте

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте розвіяв надії Києва на швидке приєднання до блоку ЄС. Під час свого виступу він зазначив, що пришвидшена процедура приєднання України створює ризики.

Мовиться зокрема про дестабілізацію країн Західних Балкан. Крім того, Рютте зазначив, що процес приєднання до Євросоюзу – дуже чутливе питання, яке вимагає послідовності.

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Про що говорив Прем’єр-міністр Нідерландів

Після завершення саміту лідерів ЄС у ніч на п'ятницю, Марк Рютте поділився невтішними думками щодо пришвидшеного приєднання України до Європейського Союзу.

Вступ до ЄС – це процес. Прискореної процедури вступу не існує. Якби ми це зробили, ми перетворили б процес приєднання на політичний процес, а цього не повинно відбуватися,

– сказав він.

Рютте занепокоєний, що надання Україні привілейованої ролі для вступу в ЄС викличе серйозне розчарування серед інших країн, які вже протягом тривалого часу перебувають в цьому процесі.

Ризик такого прискорення полягає в тому, що стабільність на Західних Балканах може бути під загрозою, тому що є країни, які також хочуть (приєднання): Північна Македонія, Албанія. Це дуже чутливе питання,

– сказав він.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба відзначив, що рішення надати Україні членство в ЄС може стати визначальною перемогою для Європи та всіх її націй. Він також звернувся до скептиків членства України, які вважають, що це має якесь відношення до Росії. Міністр наголосив, що президент країни-агресорки Володимир Путін зациклений на українських прагненнях вступити до НАТО, а не на вступі до ЄС.

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