Швидко, не означає якісно, – Рябошапка прокоментував запобіжний захід для Медведчука

Печерський суд Києва обрав проросійському нардепу Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Є враження, що до цього не підготувались ні Служба безпеки України, ні Офіс генпрокурора.

Скоріш за все, цим органам поступила вказівка зробити це швидко. Таку думку в ефірі програми "Перехресний допит" висловив колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

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За його словами, слідчі і прокурори намагались врегулювати ситуацію з Медведчуком в короткий час.

А коли це швидко, то зробити якісно неможливо,

– наголосив Рябошапка.

Він зауважив, що для того, аби почати кримінальне розслідування, не обов'язково мати повний обсяг доказів, які потім покладуть в основу обвинувального вироку.

Рябошапка: Докази не є переконливими

"Має бути певний достатній обсяг доказових матеріалів, які дають можливість рухатись далі. Не лише мені, а й багатьом людям здалось, що ці докази не є переконливими", – сказав ексгенпрокурор.

Зібрати їх, як відзначив Рябошапка, просто фізично не вистачило часу. Для обвинувального вироку доказів не буде достатньо.

"Тут немає нічого поганого. Є процес, кримінальні процедури: упродовж цього процесу слідчі і прокурори повинні зібрати достатньо доказів, щоб справу передати до суду. Сподіваюсь, справа не розвалиться", – наголосив колишній генеральний прокурор.

Співробітництва з Росією не буде

Проросійського олігарха Віктора Медведчука 13 травня 2021 року відправили на домашній арешт . Перед тим йому висунули підозру у державній зраді і замаху на розтрату національних ресурсів у Криму.

Рябошапка відзначив, що з Росією офіційно точно не буде міжнародного співробітництва. Деякі матеріали можна буде взяти з відкритого доступу. "Зібрати додаткові епізоди буде дуже важко, тому перспектива цієї справи викликає сумніви", – він додав.