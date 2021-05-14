Швидко, не означає якісно, – Рябошапка прокоментував запобіжний захід для Медведчука

Печерський суд Києва обрав проросійському нардепу Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Є враження, що до цього не підготувались ні Служба безпеки України, ні Офіс генпрокурора.
Джерело:24 канал
Скоріш за все, цим органам поступила вказівка зробити це швидко. Таку думку в ефірі програми "Перехресний допит" висловив колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
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За його словами, слідчі і прокурори намагались врегулювати ситуацію з Медведчуком в короткий час.
А коли це швидко, то зробити якісно неможливо,
– наголосив Рябошапка.
Він зауважив, що для того, аби почати кримінальне розслідування, не обов'язково мати повний обсяг доказів, які потім покладуть в основу обвинувального вироку.
Рябошапка: Докази не є переконливими
"Має бути певний достатній обсяг доказових матеріалів, які дають можливість рухатись далі. Не лише мені, а й багатьом людям здалось, що ці докази не є переконливими", – сказав ексгенпрокурор.
Зібрати їх, як відзначив Рябошапка, просто фізично не вистачило часу. Для обвинувального вироку доказів не буде достатньо.
"Тут немає нічого поганого. Є процес, кримінальні процедури: упродовж цього процесу слідчі і прокурори повинні зібрати достатньо доказів, щоб справу передати до суду. Сподіваюсь, справа не розвалиться", – наголосив колишній генеральний прокурор.
Співробітництва з Росією не буде
Рябошапка відзначив, що з Росією офіційно точно не буде міжнародного співробітництва. Деякі матеріали можна буде взяти з відкритого доступу. "Зібрати додаткові епізоди буде дуже важко, тому перспектива цієї справи викликає сумніви", – він додав.