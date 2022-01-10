Здоров'я і швидкого відновлення, – Зеленський привітав Кравчука з днем народження

Першому главі незалежної України Леонідові Кравчуку виповнилося 88 років. Володимир Зеленський привітав політика з уродинами та побажав здоров'я і швидкого відновлення.

Чинний президент зазначив, що на долю Кравчука випало керівництво державою у найскладніші часи, коли Україна лише ставала на ноги та здобувала незалежність.

До теми Перший президент та Герой України: Леоніду Кравчуку виповнилось 88

Зеленський привітав Кравчука з днем народження

День народження відзначає перший Президент України Леонід Макарович Кравчук. Надзвичайно мудра й досвідчена людина. Завжди жвавий і дотепний, попри поважний вік,

– написав Зеленський.

Він додав, що під проводом Кравчука Україна заявила про себе у світі й була визнана міжнародною спільнотою.

Зеленський пригадав, що був дуже вдячний, коли Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі. "Він багато зробив, щоб переговорний процес щодо мирного врегулювання просувався й Україна наближалася до відновлення територіальної цілісності, повернення своїх людей і територій", – зазначив президент.

Зокрема, за його участю вдалося досягти припинення вогню на Донбасі в липні 2020 року.

"Леоніде Макаровичу, Ви дуже добре знаєте, що таке цінність кожного дня. Тому бажаю Вам, щоб кожен новий день додавав Вам сил та наснажував на нові звершення", – написав на завершення Зеленський.

Він побажав політику міцного здоров'я та швидшого відновлення. Та звернув увагу, що для нього завжди велика честь звернутися до Кравчука за мудрою й доречною порадою.

Леонідові Кравчуку – 88 років: коротка біографія політика

Джерело: Вікіпедія

Кравчук народився у селі Житин, що розташоване на території сучасної Рівненщини. Починав кар'єру із викладацької діяльності, а у 1970 році приєднався до Компартії.

З березня 1980 року був народним депутатом Верховної Ради УРСР, а з 1990 по 1991 роки – головою українського парламенту УРСР.

У 1991 році став президентом України.

Протягом 1994 – 2006 років був народним депутатом України, а згодом – членом одного з комітетів Ради.

У липні 2020 року очолив українську делегацію у ТКГ.

У 2021 році політик переніс складну операцію на серці, тому зараз перебуває на реабілітації.

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Текст допису Володимира Зеленського:

Сьогодні свій день народження відзначає перший Президент України Леонід Макарович Кравчук.

Надзвичайно мудра й досвідчена людина. Завжди жвавий і дотепний, попри свій поважний вік.

На долю Леоніда Кравчука випало керівництво державою у найскладніші часи, коли Україна лише ставала на ноги та здобувала незалежність. Під його проводом Україна заявила про себе у світі й була визнана міжнародною спільнотою.

Тож я був надзвичайно вдячний, коли Леонід Макарович погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі. Він багато зробив, щоб переговорний процес щодо мирного врегулювання просувався й Україна наближалася до відновлення територіальної цілісності, повернення своїх людей і територій. Зокрема, за його участю вдалося досягти припинення вогню на Донбасі в липні 2020 року.

Леоніде Макаровичу, Ви дуже добре знаєте, що таке цінність кожного дня. Тому бажаю Вам, щоб кожен новий день додавав Вам сил та наснажував на нові звершення. Зичу міцного здоров'я та швидшого відновлення.

Для мене завжди велика честь звернутися до Вас по мудру й доречну пораду.