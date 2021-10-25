На швидкості 140 кілометрів за годину: загиблі в ДТП на Херсонщині підлітки знімали перегони

На Херсонщині у страшній аварії загинули 4 неповнолітніх друзів, які їхали у одній автівці. Стало відомо, що юнаки каталась зі швидкісю 140 кілометрів за годину та знімали це на відео.

Зокрема останнє відео вони виклали незадовго до загибелі. Про це повідомляють ЗМІ та кажуть, що неповнолітні їхали дуже швидко.

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Підлітки знімали на відео їзду зі швидкістю 140 кілометрів за годину

Хлопці перед страшною аварією знімали відео, яке й виклали у соцмережі.

У салоні позашляховика – шестеро друзів. За кермом 15-річний підліток. На спідометрі швидкість за 140 кілометрів за годину,

– мовиться у повідомленні.

Через сильне зіткнення з деревом, 4 хлопців загинули. Усіх загиблих поховали сьогодні – 25 жовтня.

Ще 2 пасажири авто перебувають в лікарні. Одни з них – 17-річних постраждалий перебуває в реанімації, ще один – з травмами середнього ступеня тяжкості в лікарні Великої Олександрівки. У нього, за словами лікарів, – рвані рани.

"Він зовсім нічого не пам'ятає, він пам'ятає тільки вихід з дому, як він пішов гуляти", – розповіла мама одного із юнаків.

15-річного загиблого хлопця часто бачили за кермом

Видання пише, що всі хлопці були з небідних родин. Авто Touareg належало дядькові одного з загиблих. Хоч хлопцю було тільки 15 років, його часто бачили за кермом цієї машини.

Умів і добре керував машиною. Весь час проводилися бесіди з дітьми, що без дозволу дорослих, без прав, не можна за кермо сідати,

– заявила директорка школи, де вчився загиблий.

Місцеві мешканці розповіли журналістам, що в той трагічний вечір юнаки святкували день народження одного з них.

"Був у друга день народження, то вони випили і поїхали кататися", – заявили їхні знайомі. Наразі невідомо, звідки у підлітків було спритне та чому вони їхали посеред ночі у машині без батьків.

Коротко про страшну аварію на Херсонщині