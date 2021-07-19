На швидкості влетів у стовп: у нищівній ДТП на Львівщині постраждали 2 людини – фото
19 липня 2021 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Львівщини
У Самбірському районі Львівщини 19 липня трапилась ДТП – водій Daewoo Lanos влетів у електроопору. Внаслідок аварії він та його пасажир потрапили до лікарні.
До ліквідації наслідків ДТП залучили рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
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Водій легковика влетів у стовп
- О 1:49 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП, яка трапилась у селі Садковичі Самбірського району.
- 44-річний водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням. Він на швидкості влетів у електроопору.
- Рятувальники за допомогою гідравлічного домкрата деблокували водія з автомобіля.
- Внаслідок ДТП чоловік травмувався. Також постраждав 38-річний пасажир автівки.
- Їх з травмами різних ступенів важкості госпіталізували в Самбірську центральну районну лікарню.
Водій Daewoo влетів у стовп / Фото ДСНС Львівщини