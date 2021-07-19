На швидкості влетів у стовп: у нищівній ДТП на Львівщині постраждали 2 людини – фото

19 липня 2021 , 14:09
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Самбірському районі Львівщини 19 липня трапилась ДТП – водій Daewoo Lanos влетів у електроопору. Внаслідок аварії він та його пасажир потрапили до лікарні.

До ліквідації наслідків ДТП залучили рятувальників. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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 Водій легковика влетів у стовп

  • О 1:49 рятувальникам надійшло повідомлення про ДТП, яка трапилась у селі Садковичі Самбірського району.
  • 44-річний водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням. Він на швидкості влетів у електроопору.
  • Рятувальники за допомогою гідравлічного домкрата деблокували водія з автомобіля.
  • Внаслідок ДТП чоловік травмувався. Також постраждав 38-річний пасажир автівки.
  • Їх з травмами різних ступенів важкості госпіталізували в Самбірську центральну районну лікарню. 


Водій Daewoo влетів у стовп / Фото ДСНС Львівщини

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Автор: Ольга Котів