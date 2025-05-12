Візит Сі Цзіньпіна до Москви дивно обірвався: невдовзі Китай озвучив цікаву заяву

Росія впадає у серйозну залежність від Китаю. Все це проявляється вже навіть у невеликих дрібницях.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. За його словами, візит Сі Цзіньпіна до Росії досить несподівано "обірвався".

До теми У Сі Цзіньпіна нова меркантильна мета: Китаю раптом стало потрібне завершення війни в Україні

Росія втрачає суб'єктність

Як наголосив Жовтенко, цього разі в рамках візиту Сі до Росії майже нічого не відбувалося. Він приїхав на парад – а далі тиша.

Сам візит товариша Сі дуже дивно "обірвався". Ми звикли, що росіяни повністю догоджають китайському господарю. Путін махає хусточкою та дивиться, як Сі сідає в лімузин і відлітає на батьківщину. А тут закінчився парад. І все. Таке враження, ніби Сі і не приїжджав,

– сказав Жовтенко.

Вже згодом вийшла цікава заява від глави МЗС Китаю Ван Ї. Він фактично сам сказав, що Росія буцімто готова до переговорів. Там навіть не дали Кремлю це озвучити.

Вони буквально сказали: "Сидіть тихо. Ми самі за вас все скажемо". Тільки через кілька годин російський диктатор почав про це розповідати у своєму дивному зверненні,

– зазначив Жовтенко.

Нагадаємо, російський диктатор Путін фактично відкинув ідею припинення вогню на 30 днів. Він хоче відновити прямі переговори у Стамбулі 15 травня. Зеленський заявив у відповідь, що чекатиме там на Путіна. Але після цього в Росії почалася дивна мовчанка.