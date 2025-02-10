Для України це добре, – політолог про можливий візит Сі Цзіньпіна до Росії

Пропагандистські ЗМІ написали, що Росію 9 травня відвідає президент Китаю Сі Цзіньпін. На таких "святкуваннях" він не був вже 10 років, а з початком повномасштабної війни лідери більшості країн відмовились від візитів у Москву.

Як розповів 24 Каналу політолог Тарас Загородній, цей факт свідчить про те, що Росія втрачає суб'єктність. Вона стає повністю підпорядкованою Китаю й запрошення Сі на так званий "парад" це підтверджує.

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Як Україна може використати цей візит

Якщо такий візит справді відбудеться, це стане вагомим аргументом для США, щоб розглядати Росію та Китай як єдиний блок.

Для України це добре. Адже Сполучені Штати у питанні припинення війни дедалі менше говоритимуть з Москвою, а більше з Пекіном. Вони мають чим натиснути, зокрема щодо допомоги Китаю Північній Кореї,

– зауважив політолог.

Зрозуміло, що КНДР не допомагала б Росії, якби Сі це не дозволив. Тому Україна може вкотре показати світові, що проти неї воює цілий блок країн, отже, Захід має збільшувати свою підтримку.

Я думаю, поїздка Сі – це помилка Китаю. Він демонструє, що причетний до війни. Але поки невідомо, чи справді Сі приїде, бо про це заявила лише російська сторона,

– додав Тарас Загородній.

Владімір Путін постійно випрошує щось у Китаю, особливо озброєння, а, можливо, і солдатів. Якщо Сі підтвердить свою присутність у Москві, то це стане додатковим аргументом для України й викликом для США, адже буде очевидно, що Пекін на боці агресора.