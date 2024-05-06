Сі Цзіньпін приїхав до Франції з "трьома посланнями", одне з них – про Україну

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що його країна хоче "співпрацювати з Францією і всім міжнародним товариством". Йдеться про питання, яке стосується завершення війни в Україні.

Про свою "відкритість" у розв'язанні проблеми російської агресії лідер Китаю заявив на сторінках французької газети Le Figaro. Однак власне війну, яку підступно розпочала Росія проти нашої держави, він назвав "врегулюванням кризи".

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"Розуміє, що стоїть на кону"

У неділю, 5 травня, Сі Цзіньпін після прибуття до Парижу оприлюднив статтю в Le Figaro, в якій заявив, що приїхав до Франції з "трьома посланнями". Китайський лідер розкрив, чим саме хоче поділитися з президентом Франції Еммануелем Макроном під час цього дводенного державного візиту, який став першою офіційною поїздкою голови КНР до Європи з 2019 року.

Повідомляється, що серед основних проблем – торговельні та дипломатичні відносини між двома країнами, але також і пошук шляхів вирішення війни в Україні. Він заявив, що розуміє, що стоїть на кону для європейців в "українській кризі", і відданий низці норм, які регулюють міжнародні відносини.

До них належить "взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, взаємний ненапад, взаємне невтручання у внутрішні справи, рівність і взаємна вигода, мирне співіснування". Сі Цзіньпін також стверджує, що Китай нібито "правильно застосовує ці принципи".

З моменту заснування нового Китаю понад 70 років тому він ніколи не починав війни і не окупував жодного сантиметра чужої землі,

– наголосив він.

Не обирав сторону у війні

Лідер Китаю також заявив про "конструктивну роль" в російсько-українській війні. За його словами, країна жодним чином не спричинила цю "кризу", зокрема, вона не є її стороною або учасником.

Водночас Сі Цзіньпін висловив сподівання, що "мир і стабільність швидко повернуться до Європи". Він заявив, що хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для "врегулювання кризи" в Україні.

Що відомо про його візит: коротко