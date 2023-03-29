Від Орландо Блума більше користі: чому дзвінок Сі Зеленському нічого не вирішує

Володимир Зеленський кличе Сі Цзіньпіна. Чи кликав. А Сі не їде. І навіть не дзвонить. Чому?

У Китаї "магія" Зеленського не працює

По-перше, тому що Китай нам не друг. Китай у протистоянні із США. Він цінує Росію як свого політичного союзника і цінний сировинний придаток, а тому не буде демонструвати підтримку Україні.

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Росія каже, що в Україні воює з "колективним Заходом". А Китай протистоїть йому в реальності. Принаймі, США. А саме США найбільше допомогають нам у протистоянні з Росією.

По-друге, тому що з Китаєм "магія" Зеленського не працює. Зеленський говорить не з політиками, він добре "заходить" суспільству. Він дуже популярний на Заході:

завдяки тому, що є відображенням героїчного образу українського народу. Він є уособленням українства для середньостатистичного німця чи канадійця;

тому, що відповідає запиту на контрелітність, який зараз дуже поширений на Заході через зростання нерівності, яку фіксують останніми десятиліттями.

Саме через підтримку суспільства у політиків вже немає вибору. Політики роблять те, що хоче суспільство. А у Китаї в суспільства немає вибору. Що скаже Сі, то й буде. Суспільство робить те, що хоче диктатор.

Китай Україні не друг

Тому навіть, якби Сі приїхав, подзвонив, вийшов на зв'язок по зуму чи прислав sms – це б нічого не змінило. Та сама проблема і з Індією, до речі. Де останні роки активно йде автократизація країни, і Нарендра Моді перетворюється на авторитарного керівника, який закриває незалежну пресу, садить у в'язницю свого найближчого противника, а найбільшим олігархом стає його друг. Він наближає країну до індійського варіанту фашизму, про що зараз б'є на сполох західна преса.

Тому Китай і Індія нам не друзі. Як держави. Бо наша війна з Росією – це війна за цінності. Ми не отримаємо підтримку від тих урядів, які сповідують зовсім інші цінності. Або не сповідують жодних.

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Вони не можуть стати прямо на бік Росії, бо їм потрібні ринки Європи і США. Вони знають, що цього їм не подарують західні уряди, бо такого не пробачать західні суспільства. Але вони будуть намагатися співпрацювати з Росією, щоб максимізувати свій прибуток. Для диктаторів, як і для депутатів ОПЗЖ, всіх цих "міцних господарників", ніколи не буває цінностей, а є інтереси. Власні інтереси. Тому всі ці Шуфричі і Суркіси завжди так легко знаходили спільну мову між собою в українському парламенті. Ніякі ідеологічні "дурниці" їм не ставали на заваді.

Індія та Китай хочуть очолити ображений Глобальний Південь

Візит чи підтримка України в інший спосіб цим інтересам заважає, бо важче буде отримати вигоду від слабкої Росії. Важко буде отримувати сировину із знижками звідти. Не кажучи вже про те, що "інша" позиція дозволяє як Індії, так і Китаю, претендувати на роль лідерів іншого світу. Глобального Півдня. Світу ображених країн, де рівень життя нижчий, ніж на колективному Заході. Але де цей рівень життя і економічна міць значно зросли за останні 40 – 50 років, тому вони хочуть зайняти більшу роль у світу.

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Парадокс у тому, що рівень життя Глобального Півдня різко зріз завдяки глобалізації, яку впроваджували і забезпечували США. Однак це не заважає більшості на цьому Глобальному Півдні не любити США, а значить і не підтримувати тих, кого підтримують США. Тобто нас.

Тому не слід переживати, що Сі не дзвонить. Від того дзвінка користі б не було ніякої. Тільки час витрачати. Від візиту Орландо Блума і то більше користі.