Сі Цзіньпін переконує, що Китай не передає озброєння Росії, й відреагував на ядерні погрози
Джерело:The Guardian
Китай відхрестився від передачі озброєння Росії. Також китайський лідер Сі Цзіньпін назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.
Про це мовиться у заяві голови Євроради Шарля Мішеля. За його словами, він чітко передав позицію Китаю.
Важливо Цзіньпін бачить кінець війни в Україні шляхом переговорів, – Bloomberg про його інтерес у цьому
Також глава Євроради повідомив, що китайський лідер виступив проти ядерних загроз, він сказав, що "ядерні погрози Росії неприйнятні і не є відповідальними".
Президент Китаю дуже чітко дав зрозуміти, що Китай не постачає зброю Росії. Я щиро сподіваюся, що вся міжнародна спільнота, включно з Китаєм, використовуватиме всі можливі засоби та інструменти, щоб переконати Кремль припинити війну та поважати суверенітет України,
– додав Мішель.
Зазначимо, також ми писали, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з Шарлем Мішелем заявив про необхідність припинення війни в Україні шляхом мирних переговорів, він побачив в цьому нібито "інтерес Європи та Азії".
Китай нібито продає Росії товари, які необхідні для продовження війни
Нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України.
Лише за перші 5 місяців 2022 року:
- поставки мікросхем Китаю до Росії зросли удвічі;
- експорт оксиду алюмінію, який необхідний для виготовлення металевого алюмінію та виробництва зброї, зріс у 400 разів.
Зростання вартості експорту можна також пояснити інфляцією, однак багато китайських компаній продовжують торгівлю з країною-окупантом.
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