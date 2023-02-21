Сі Цзіньпін планує в найближчі місяці відвідати Москву для зустрічі з Путіним, – WSJ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін в найближчі місяці планує відвідати столицю країни-окупантки. Зустріч з Володимиром Путіним повинна стати частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів.

В західних ЗМІ заявляють, що Пекін хоче відігравати більш активну роль у припиненні російсько-української війни. Зустріч з Путіним дозволить Китаю повторити свої заклики не використовувати ядерну зброю.

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Захід ставиться скептично

Однак на Заході скептично сприйняли таку дипломатичну ініціативу Китаю, яку вперше проголосив на Мюнхенській конференції з безпеки голова канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Компартії Китаю Ван Ї.

Зокрема критики зазнала й обрана дата початку китайської мирної ініціативи. Як заявив Ван Ї, Китай планує розпочати її в роковини повномасштабної війни, 24 лютого.

Як повідомили у ЗМІ, з таким вибором дати Сі Цзіньпін "міг би відвідати Росію у квітні або на початку травня, коли Росія святкує свою перемогу над Німеччиною у Другій світовій війні”. Адже саме з нацистами у Кремлі порівняли легітимну владу України і аргументували цим початок повномасштабної війни.

Ще однією причиною є міжнародні зв'язки Китаю та Росії.

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У WSJ зазначили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Ваном Ї та почув ключові елементи плану Китаю. Він сказав, що Київ чекає на повний текст, перш ніж робити висновки, але зазначив, що принцип територіальної цілісності повинен бути наріжним каменем.

Тому що якщо будь-яка країна допомагає Росії зруйнувати територіальну цілісність України, то порушується принцип. І посил зрозумілий: будь-яка інша може зробити це в будь-якій іншій конкретній ситуації на карті світу,

– сказав він.