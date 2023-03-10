Глобальний гравець не може залежати від аутсайдера, – Подоляк про візит Сі Цзіньпіна до Москви

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує візит до Москви. Однак такий глобальний гравець як Китай не може залежати від Росії й насправді Володимир Путін мав би летіти в КНР.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Крім того, він додав, якщо Китай прагне бути глобальним гравцем, то має отримувати дійсно якісну аналітику та розуміти наслідки не лише своїх дій, а й слів.

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Китай поки не розуміє своєї ролі

Подоляк підкреслив, що так званий "мирний план" Китаю, який говорить, що Україна після року війни має програти, а Росія хай залишається на окупованих територіях – не про глобальність. Він про нерозуміння стратегію на найближчі 5 – 15 років. Хоча Пекін зазвичай планує на десятиріччя.

Тож це виглядає дивно як і спроби загравати з історичним аутсайдером, яким є країна-агресорка. Адже Росія у теперішньому вигляді існувати не буде, тому будь-яка підтримка чи домовленості з нею – це мінус до карми та токсичність репутації.

Глобальний гравець не може дозволити собі залежати від аутсайдера. Навпаки аутсайдери рівняються на глобального гравця. Тож протокольно має бути не візит Сі Цзіньпіна до Москви, а візит Путіна навіть не в Пекін, а в інший населений пункт, щоб щось попросити,

– наголосив радник голови ОПУ.

На його думку, це є нерозумінням глобальної ролі Китаєм. Адже навіть такі протокольні деталі чітко фіксують, хто ти та ким будеш завтра.

Подоляк про візит Сі Цзіньпіна до Москви: дивіться відео

Зрозуміло, що росіяни хочуть отримати доступ до певних військових ресурсів китайців. Однак Китай не має стояти поруч з таким помираючим організмом як Росія та намагатися реанімувати його.

"Глобальність це дуже великий виклик. Загалом Китай може взяти на себе роль глобального лідера і мав би це зробити, але точно не поряд з Росією стояти", – підкреслив Подоляк.

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Як Київ може вплинути на Пекін

Подоляк зазначив, що є 3 складові, що має робити Україна для того, щоб пояснити Китаю, чому не треба підтримувати Росію, а саме:

з повагою ставитися до Китаю як країни, що заслуговує на це. З огляду на економічні впливи країни на сучасний світ;

до Китаю як країни, що заслуговує на це. З огляду на економічні впливи країни на сучасний світ; не боятися пояснювати Китаю, що і як у цьому світі виглядає, і чому є правильна поведінка, яка гарантує стратегічні бачення, а є неправильна;

Китаю, що і як у цьому світі виглядає, і чому є правильна поведінка, яка гарантує стратегічні бачення, а є неправильна; працювати медійно, тобто постійно акцентувати, чому, наприклад, "мирний план" – це лише бачення ситуації, яке у певних пунктах є неправильним і може призвести не до врегулювання ситуації, а навпаки – до масштабування конфлікту.

"Треба пояснювати, не боятися це робити, але у спокійній тональності", – підсумував радник очільника ОПУ.