Сі Цзіньпін наступного місяця збирається поїхати в Росію: яка мета візиту лідера Китаю

Лідер Китаю Сі Цзіньпін невдовзі здійснить візит до Росії. Зокрема, це станеться наступного місяця.

Причиною цього є участь в саміті блоку країн-учасниць БРІКС. Зазначимо, що проведення заходу заплановане у місті Казань.

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Сі Цзіньпін відвідає Росію у жовтні

Очільник МЗС КНР Ван І підтвердив інформацію про плани китайського лідера поїхати до Росії наступного місяця на відповідний захід.

У четвер Ван І зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі. Китайський чиновник заявив, що Сі "з радістю прийняв" запрошення глави Кремля взяти участь у саміті БРІКС у російському місті Казань у жовтні.

За словами Путіна, там вони також проведуть двосторонню зустріч, під час якої обговорять різні аспекти російсько-китайських відносин, які "досить успішно розвиваються" та "за всіма напрямками".