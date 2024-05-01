Макрон буде намагатися реабілітуватися, – політолог сказав, навіщо Сі їде до Європи

Президент Китаю Сі Цзіньпін планує здійснити державний візит до Франції. Він зустрінеться з Еммануелем Макроном, а крім цього, також відвідає Сербію та Угорщину. Це перший візит китайського лідера в Європу за останні 5 років.

Макрон, а раніше Олаф Шольц, намагаються знайти "грубу силу", яка б змусила Росію зупинити війну. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, додавши, що зустрічі з Сі Цзіньпінем у будь-якому разі підуть на користь.

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Чого очікувати від візиту Сі

Європейські лідери хочуть зробити все, що війна не наблизилася до їхніх кордонів. Тому Сі Цзіньпіна прийматимуть дуже почесно та відповідно до всіх норм дипломатії. Макрон виявлятиме до нього максимальну повагу, дружбу, а на всі можливі деталі особливо зважатимуть.

За словами політолога, важливим питанням стане виробництво китайських акумуляторів на території Франції. У цьому зараз є потреба. А друге – це розв'язання війни в Україні, куди Макрон спрямовуватиме свої основні сили.

Макрон вже має програш з Путіним, тому намагатиметься реабілітуватися з Сі. Зараз вони "в чотири руки" грають з Шольцом, пропонуючи Китаю повернути дружбу у межах Євразії. Ця зустріч – спроба показати, що на континенті треба якось наводити порядок,

– розповів Микола Давидюк.

Звісно, сторони говоритимуть про поглиблення співпраці, співдружність, але загалом цей візит виглядає доволі дивним. Адже спершу зустріч з Макроном, який належить до когорти лідерів Європи, далі – Угорщина та Віктор Орбан, а ще проросійська Сербія. Такий діалог не виглядає рівним.

Росія знищує економіку Китаю

Шольц з Макроном хочуть запропонувати Сі розвивати співпрацю в Європі. Китайський президент може допомогти подолати виклики, які принесла Росія, а натомість покращити свою економіку.

Сі переконуватимуть в тому, що насправді Путін завдає ударів не тільки по Україні, а реальні, економічні, торгові удари йдуть по Китаю. Адже знищуючи щось в Україні, Європа дає гроші на відбудову, замість того, щоб, наприклад, купляти китайські товари,

– зауважив політолог.

Президенту намагаються пояснити, що, прибравши фактор Росії, і Європа, і Китай будуть процвітати.

Сі Цзіньпін пропустить інавгурацію Путіна

Російська пропаганда розганяє тезу про те, що візит лідера Китаю до Сербії означає його готовність надалі співпрацювати з Росією. Але насправді все не так, адже Сі Цзіньпіна не буде на інавгурації очільника Кремля.

До того ж Сербія не є чисто проросійською країною, як і її президент Александар Вучич. Для цієї держави насамперед важливі гроші, економічна вигода, тому вона співпрацює з Німеччиною, Китаєм, Саудівською Аравією, США та багатьома іншими глобальними гравцями.

Сі Цзіньпін не їде на інавгурацію Путіна – це найважливіше. Єдиний з лідерів супердержав, хто б міг приїхати – не приїде. А як же дружба, підтримка? Ні, він сказав, що Сербія – маленький регіональний гравець – важливіший, ніж Путін,

– наголосив політолог.

Тому відсутність будь-кого зі справжніх лідерів світу – серйозний знак. Адже у будь-якому разі навіть ті вибори, які сфальсифіковані, все одно мають бути імплементовані іншими президентами,

"Але цього немає і зараз це найбільша проблема Путіна. Бо вибори він виграв, але президентом його ніхто не сприймає", – підсумував Давидюк.

Взаємини Китаю та лідерів Заходу