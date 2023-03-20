У Росії готуються зустрічати Сі: розвісили білборди з вітаннями, а Путін написав цілу статтю

У Росії повним ходом іде підготовка до візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Дорогою з аеропорту Внуково до Кремля з'являються білборди-привітання, а диктатор Путін видав цілу статтю про російсько-китайські відносини.

Вочевидь, після офіційного визнання Путіна воєнним злочинцем у Гаазі, Москва намагається триматися за всі можливі контакти, яких не так багато. Детальніше про підготовку Росії до візиту Сі Цзіньпіна читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Білборди китайською мовою в Москві

У соцмережах уже з'явилися фото білбордів у Москві, на яких написано: "Палко вітаємо голову КНР Сі Цзіньпіна в Росії". Повідомляють, що ці білборди китайською та російською мовами з'явилися дорогою від аеропорту Внуково, куди, ймовірно, має приземлитися Сі, до Москви.



Білборди-привітання у Москві / Фото з соцмереж

Путін написав цілу статтю і не обійшлося без України

Владімір Путін на честь візиту Сі Цзіньпіна вирішив написати цілу статтю для партійної китайської газети "Женьмінь Жибао" про російсько-китайську дружбу. У ній диктатор каже, що відносини Росії та КНР побудовані на "довірі, повазі до суверенітету та інтересів одне одного". Так-так, саме про повагу до суверенітету свідчать китайські мапи з Владивостоком та Сахаліном у своєму складі.

Далі Путін говорить про своє знайомство з Сі у 2010 та близько 40 зустрічей з того часу та збільшення товарообороту між країнами, яке минулого року досягло позначки 185 мільярдів доларів. Цікаво ж, чому Путін для вимірювання товарообороту використовує "ненависні американські долари"?

Диктатор каже, що Росія та Китай – держави з древніми самобутніми традиціями та культурою. Тільки от в Китаю вони свої, а в Росії просто крадені чи щонайменше запозичені. А ще він називає ці країни "демократичними". Дії урядів Росії та Китаю якраз таки демонструють протилежні від демократії поняття.

Далі ж – традиційні звинувачення в бік "колективного Заходу", який чомусь бачить загрозу з боку Росії та Китаю. Ну і, звичайно, ціла частина статті присвячена Україні. Путіна захоплює позиція Китаю у війні. До слова, диктатор називає війну "кризою в Україні". Уже навіть не "спецоперація". Цікавий термін для військової кампанії, в якій загинули понад 160 тисяч окупантів та знищено десятки тисяч одиниць техніки.

Росія відкрита до політико-дипломатичного врегулювання української кризи. Однак ще у квітні 2022 року мирні переговори були припинені аж ніяк не нами. Майбутнє мирного процесу залежить виключно від готовності до серйозної розмови з урахуванням геополітичних реалій, що склалися. На жаль, ультимативні вимоги на адресу Росії говорять лише про відірваність від таких реалій та незацікавленість у пошуку виходу із ситуації,

– стверджує Путін у своїй "статті".

Путін переконаний, що Захід буцімто відірваний від реальності, але звинувачує НАТО в агресії, при тому, що Альянс не є учасником війни, на відміну від Росії.

Візит Сі Цзіньпіна в Росію запланований на 20 – 22 березня.