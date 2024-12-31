"Китай і Росія рухаються рука об руку": Сі Цзіньпін і Путін обмінялися новорічними привітаннями

Сі Цзіньпін у вівторок, 31 грудня, обмінявся новорічними привітаннями з главою Кремля Путіним. Лідер Китаю заявив, що країни рухаються "рука об руку".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua.

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Сі Цзіньпін обмінявся з Путіним привітаннями до Нового року

У виданні оприлюднили цитату китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Китай і Росія завжди рухаються вперед рука об руку правильним шляхом відмови від альянсу, конфронтації та не націлювання на третю сторону,

– сказав він.

Глава Китаю додав, що політична "взаємна довіра" та стратегічна координація між їхніми країнами "постійно йдуть на вищий рівень під стратегічним керівництвом двох лідерів".

За його словами, китайська та російська сторони "підтримують одна одну як голови механізму БРІКС і Шанхайської організації співробітництва, "вносячи значний внесок у солідарність і співпрацю між країнами Глобального Півдня".

Китайський лідер також заявив про готовність підтримувати "тісні контакти" з Путіним і "загальний напрямок" співробітництва між країнами з метою "продовження консолідації та поглиблення китайсько-російських зв’язків, які відрізняються постійною добросусідською дружбою, всебічною стратегічною координацією та взаємовигідним співробітництвом".