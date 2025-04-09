Москва планує влаштувати святкування 80-річчя перемоги у Другій світовій війні за участі іноземних лідерів. Відомо, що на черговий парад "побєдобєсія" прибуде глава КНР.

У коментарі пропагандистам речник Путіна підтвердив візит Сі Цзіньпіна до Росії у травні 2025 року, передає 24 Канал.

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Сі приїде до Путіна

За словами Дмітрія Пєскова, лідер Китаю відвідає країну-агресорку з окремим візитом, крім участі в урочистостях з нагоди 80-річчя перемоги.

Також приїхати планують прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, президент Сербії Александар Вучич, глава південноамериканської країни Луїс Інасіу Лула да Сілва.

За даними ЗМІ, участь у параді до Дня перемоги в Москві нібито візьмуть солдати з КНДР.

До слова, видання The Hill пише про те, що у Вашингтоні частина політиків виступає за те, щоб пожертвувати підтримкою України заради стратегічного розколу між Москвою і Пекіном. Втім, цей план приречений на провал. Китай і Росія продовжують зміцнювати дружбу. Відомо, що Пекін попросив Путіна відкласти вторгнення в Україну до кінця Олімпіади – і той послухав. А перед війною лідери підписали меморандум про союз "без меж".