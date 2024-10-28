У заяві є дещо дивне: Сі Цзіньпін звернувся до Росії через війська КНДР

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що країни БРІКС повинні запобігти поширенню війни на "треті сторони", і закликав до "якнайшвидшої деескалації ситуації в Україні". Мабуть, китайський президент мав на увазі Північну Корею, яка направила своїх військових до Росії.

Однак ця заява досить дивна, оскільки КНДР – це проксі Китаю, країна повністю залежна від нього. Детальніше 24 Каналу пояснив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Китай займається лицемірством

Ігор Яковенко зауважив, що заява Сі Цзіньпіна про запобігання поширення російсько-української війни на "треті сторони" – це імітація незадоволення.

Коли господар демонстративно заявляє про зайві прагнення свого слуги, насправді, підбадьорюючи його. Очевидно, що Північна Корея не може здійснити жодної серйозної дії без погодження Китаю,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Тому з великою імовірністю військовий союз між КНДР та Росією був погоджений під керівництвом Китаю. Заяви Сі, на думку Яковенка, є справжнім лицемірством.

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Водночас не варто чекати серйозної реакції Заходу. Навряд проти Китаю запровадять потужні санкції, які змусять його якось повпливати на Північну Корею. Наразі такий варіант виглядає малоймовірним.