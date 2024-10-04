Після розмови з Блінкеном Сибіга натякнув на "історичні рішення" для України

У четвер, 3 жовтня, глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. За результатами бесіди міністр заінтригував постом.

У своїй соцмережі Х Андрій Сибіга поділився результатами та натякнув на "історичні рішення".

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Розмова Сибіги та Блінкена

Як розповів Андрій Сибіга, телефонна розмова відбулась у продовження візиту президента Володимира Зеленського до США.

Окрім цього, глави зовнішньополітичних відомств скоординували "подальші кроки, які призведуть до історичних рішень і наблизять нашу перемогу".

Американська сторона наразі не повідомляла деталі розмови.

Зазначимо, що під час візиту Володимира Зеленського до США партнери ознайомилися з планом перемоги України. Попри те, що президент повернувся без дозволу на удари далекобійними ракетами вглиб Росії, у Держдепі заявили, що американська сторона вбачає у документі низку продуктивних кроків.

Метью Міллер зазначав, що українська сторона не розкривала деталей цього плану публічно, тому і США поки утримаються від обговорень. Представник Державного департаменту зазначав, що Штати продовжать спілкуватися з Києвом з цього приводу.