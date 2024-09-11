Новий очільник МЗС провів першу розмову зі Столтенбергом: які питання обговорили

Новий глава зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Це перша їхня розмова після призначення Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Зазначимо, що розмова між ними відбулася у телефонному режимі. Сибіга поділився, які питання встигли обговорити зі Столтенбергом.

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Сибіга поговорив зі Столтенбергом

Сибіга та Столтенберг обговорили збільшення та забезпечення надійності військової допомоги Україні, нарощування оборонного виробництва та інвестицій в українське озброєння.

Очільник МЗС також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО.

Я ще раз наголосив на життєво важливій необхідності для України мати можливість без обмежень використовувати наявну зброю проти законних військових цілей в Росії,

– сказав міністр.

Андрій Сибіга подякував генсеку НАТО за його особисту підтримку з цього та інших питань.