У жовтні Росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими, – Сибіга

Позиції українських сил на передовій стали найміцнішими за останні три роки. Водночас втрати Росії лише продовжують зростати.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній з міністром закордонних справ Польщі та главою дипломатії ЄС пресконференції, передає 24 Канал.

Яка ситуація на полі бою?

Сибіга акцентував на значних втратах живої сили противника та стійкості української оборони на фронті.

За словами очільника МЗС, у жовтні Росія втратила понад 54 тисячі військових убитими й важко пораненими.

Наші позиції на фронті – найміцніші за три роки,

– підкреслив Андрій Сибіга.

Також дипломат додав, що минулого місяця Україна звільнила більше територій, ніж ворог зміг окупувати.