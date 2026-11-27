Україна готова до перемир'я в Чорному морі, яке дозволить відновити свободу мореплавства та безперешкодний експорт агропродукції. Водночас Росія щоразу висуває додаткові вимоги, зокрема намагається включити до домовленостей питання експорту нафти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга журналістам 24 Каналу, коментуючи ініціативу Києва та міжнародні зусилля з деескалації в Чорному морі.

Що сказав Сибіга про перемир'я в Чорному морі?

Україна запропонувала "реалістичні умови" для розблокування Чорного моря. Київ уже передав усі пропозиції та зараз очікує на відповідь Росії. Водночас Москва, за словами міністра, щоразу намагається доповнити переговори новими вимогами.

Що зараз ключове? Нам потрібно повернути свободу мореплавства в Чорному морі. Це надзвичайно важливе завдання. Україна запропонувала реалістичні умови, за яких ми можемо розблокувати Чорне море. Ми готові до перемир'я,

– наголосив Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна вдячна Індії, Туреччині та Єгипту за активну роль у деескалації ситуації в Чорному морі та посередництво. Однак Росія продовжує висувати додаткові умови.

Зокрема, коли йдеться про перемир'я щодо агропродукції, Москва пропонує включити до домовленостей також нафту. Україна готова обговорювати енергетичне перемир'я, але воно має охоплювати всі енергетичні компоненти, а не лише окремі питання.

Щоразу, коли ми передаємо пакет пропозицій, Росія висуває додаткові нереалістичні вимоги. Зараз теж це робить. Якщо ми говоримо про агропродукцію, то, звичайно, ми готові до такого перемир'я. Вони одразу пропонують включити нафту,

– пояснив міністр.

Сибіга також звернув увагу на те, що Росія продовжує активно використовувати Балтійське море для експорту. За його оцінкою, понад 40% російського експорту проходить саме цим маршрутом. Крім того, Москва намагається використовувати інші порти.

Україна інформує міжнародних партнерів про спроби Росії вивозити зерно, викрадене на тимчасово окупованих територіях. Міністр наголосив, що для протидії таким діям необхідний міжнародний тиск. Він закликав не дозволити Росії перетворити Чорне море на інструмент шантажу.

Окремо Андрій Сибіга згадав про гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine, яку президент Володимир Зеленський започаткував у 2022 році напередодні Дня пам'яті жертв Голодомору. Україна, яка сама пережила штучний голод, не може залишатися осторонь проблеми голоду в інших країнах.

У межах ініціативи українське продовольство постачають до понад 20 країн у різних регіонах світу. Зокрема, Україна допомагала Сирії та Палестині.

Сибіга також звернув увагу на участь міністерки закордонних справ Ліберії в конференції. За його словами, це важливо, оскільки вже наступного місяця країна перебирає головування в Раді Безпеки ООН. Її присутність демонструє значення української ініціативи для африканських держав.

Тим часом у Кремлі відкинули мирні ініціативи європейських країн щодо завершення війни в Україні. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва нічого не винна та зважатиме лише на власні інтереси.